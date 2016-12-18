Центральный участок Сокольнической линии закроют в воскресенье

В воскресенье, 18 декабря, на протяжении всего дня будет прекращено движение поездов по центральному участку Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Комсомольская» и «Парк культуры». Ограничения будут введены в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути.

По данным «Интерфакса», электропоезда по «красной» ветке будут ходить только на участках между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Комсомольская», а также «Парк культуры» и «Саларьево». Агентство также сообщает, что во время проведения ремонтных работ, для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская». Отмечается, что станции «Парк культуры» и «Комсомольская» будут временно работать как конечные с пересадками на кольцевую линию.

Закрытые станции возобновят свою работу в понедельник, 19 декабря, в 5:30 утра.

В пресс-службе столичной подземки сообщили, что «администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок».

Отметим, что это будет последнее, двадцатое, удлиненное технологическое «окно» в текущем году в столичной подземке, которое связано с капитальным ремонтом путей. Ряд ограничений в движении поездов в течение 2016 года вводились из-за пуска в эксплуатацию новых станций метрополитена. Так, с 19 по 28 декабря будет остановлено движение поездов на участке Калининско-Солнцевской линии между станциями «Деловой центр» и «Парк Победы». Это произойдет в связи с присоединением нового участка «желтой» ветки от «Парка Победы» до станции «Раменки».