Украина пустит с молотка последний кубометр российского газа

Пресс-секретарь «Укртрансгаз» сообщил, что аукцион, который запланирован на среду, 21 декабря, проведет компания DiXi Group, а вырученные от продажи деньги направят детдому в Северодонецке
Украина продаст последние полкубометра закупленного у РФ природного газа на благотворительном аукционе. Информацию об этом разместил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Белявский.
Пресс-секретарь «Укртрансгаз» в сообщении подчеркивает, что аукцион, который запланирован на среду, 21 декабря, проведет компания DiXi Group.
По данным Федерального агентства новостей, вырученные от продажи средства направят в качестве благотворительной помощи детдому в городе Северодонецк.
Ранее «Известия» писали, что Киев прекратил импорт российского газа в конце ноября 2015 года. При этом украинская сторона закупает транзитное топливо в ЕС, в том числе и в Польше, то есть, по сути, продолжает покупать газ у России, но не напрямую, а через третьи страны. Изначально украинское руководство заявляло, что так газ обходится дешевле. Однако позже украинский министр энергетики Игорь Насалик признал, что европейский газ обходится Украине дороже, чем российский.
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