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Украина пустит с молотка последний кубометр российского газа

Пресс-секретарь «Укртрансгаз» сообщил, что аукцион, который запланирован на среду, 21 декабря, проведет компания DiXi Group, а вырученные от продажи деньги направят детдому в Северодонецке

Украина продаст последние полкубометра закупленного у РФ природного газа на благотворительном аукционе. Информацию об этом разместил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Белявский. 

Пресс-секретарь «Укртрансгаз» в сообщении подчеркивает, что аукцион, который запланирован на среду, 21 декабря, проведет компания DiXi Group.

По данным Федерального агентства новостей, вырученные от продажи средства направят в качестве благотворительной помощи детдому в городе Северодонецк.   

Ранее «Известия» писали, что Киев прекратил импорт российского газа в конце ноября 2015 года. При этом украинская сторона закупает транзитное топливо в ЕС, в том числе и в Польше, то есть, по сути, продолжает покупать газ у России, но не напрямую, а через третьи страны. Изначально украинское руководство заявляло, что так газ обходится дешевле. Однако позже украинский министр энергетики Игорь Насалик признал, что европейский газ обходится Украине дороже, чем российский. 

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Украина пустит с молотка последний кубометр российского газа

Пресс-секретарь «Укртрансгаз» сообщил, что аукцион, который запланирован на среду, 21 декабря, проведет компания DiXi Group, а вырученные от продажи деньги направят детдому в Северодонецке

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