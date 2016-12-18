Украина пустит с молотка последний кубометр российского газа

Украина продаст последние полкубометра закупленного у РФ природного газа на благотворительном аукционе. Информацию об этом разместил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Белявский.

Пресс-секретарь «Укртрансгаз» в сообщении подчеркивает, что аукцион, который запланирован на среду, 21 декабря, проведет компания DiXi Group.

По данным Федерального агентства новостей, вырученные от продажи средства направят в качестве благотворительной помощи детдому в городе Северодонецк.

Ранее «Известия» писали, что Киев прекратил импорт российского газа в конце ноября 2015 года. При этом украинская сторона закупает транзитное топливо в ЕС, в том числе и в Польше, то есть, по сути, продолжает покупать газ у России, но не напрямую, а через третьи страны. Изначально украинское руководство заявляло, что так газ обходится дешевле. Однако позже украинский министр энергетики Игорь Насалик признал, что европейский газ обходится Украине дороже, чем российский.