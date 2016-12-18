При обрушении горной породы на алтайском руднике погиб один человек

Следователи Алтайского края начали доследственную проверку по факту обрушения горной породы кровли одного из забоев, которое произошло в ночь на воскресенье на Зареченском руднике ОАО «Сибирь-Полиметаллы» Змеиногорского района. В результате инцидента погиб один человек.

«В результате произошедшего один из рабочих получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, всего на руднике находилось 26 человек», — приводит «РИА Новости» сообщение СКР по региону.

По данным агентства, сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям лиц, которые несут ответственность за соблюдение правил безопасности во время ведения горных работ.

Отметим, что ОАО «Сибирь-Полиметаллы» является «дочкой» Уральской горно-металлургической компании.