Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

При обрушении горной породы на алтайском руднике погиб один человек

Следственный комитет начал доследственную проверку после трагического инцидента

Следователи Алтайского края начали доследственную проверку по факту обрушения горной породы кровли одного из забоев, которое произошло в  ночь на воскресенье на Зареченском руднике ОАО «Сибирь-Полиметаллы» Змеиногорского района. В результате инцидента погиб один человек. 

«В результате произошедшего один из рабочих получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, всего на руднике находилось 26 человек», — приводит «РИА Новости» сообщение СКР по региону. 

По данным агентства, сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям лиц, которые несут ответственность за соблюдение правил безопасности во время ведения горных работ. 

Отметим, что ОАО «Сибирь-Полиметаллы» является «дочкой» Уральской горно-металлургической компании.  

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

При обрушении горной породы на алтайском руднике погиб один человек

Следственный комитет начал доследственную проверку после трагического инцидента

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Фотолента

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Показания Януковича, столичные заморозки, подготовка жителей к Новому году и другие события недели

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке