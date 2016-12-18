При обрушении горной породы на алтайском руднике погиб один человек

Следственный комитет начал доследственную проверку после трагического инцидента
Следователи Алтайского края начали доследственную проверку по факту обрушения горной породы кровли одного из забоев, которое произошло в ночь на воскресенье на Зареченском руднике ОАО «Сибирь-Полиметаллы» Змеиногорского района. В результате инцидента погиб один человек.
«В результате произошедшего один из рабочих получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, всего на руднике находилось 26 человек», — приводит «РИА Новости» сообщение СКР по региону.
По данным агентства, сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям лиц, которые несут ответственность за соблюдение правил безопасности во время ведения горных работ.
Отметим, что ОАО «Сибирь-Полиметаллы» является «дочкой» Уральской горно-металлургической компании.
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