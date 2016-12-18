Украинец Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,7 кг, одержав победу техническим нокаутом над представителем ЮАР Тхабисо Мчуну в девятом раунде 12-раундового боя. Поединок состоялся в американском городе Инглвуд (штат Калифорния).

Отметим, что во время боя южноафриканец дважды побывал в нокдауне.

29-летний украинец Александр Усика теперь имеет в своем активе 11 побед (10 - нокаутом) и ни одного поражения. В любительском боксе Усик выиграл все возможные титулы - чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр, после чего, в 2013 году, он перешел в профессионалы, подписав контракт с промоутерской компанией известных боксеров братьев Кличко «К2 промоушн».

Боксер из ЮАР Тхабисо Мчуну, с учетом поединка с Усиком, провел на профессиональном ринге 20 боев, одержав победу в 17 из них (11 - нокаутом) и потерпев три поражения.

Александр Усик стал чемпионом мира по версии WBO 18 сентября 2016 года после победы над поляком Кшиштофом Гловацким.

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