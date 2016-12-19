Поветкин в очередной раз попался на допинге

17 декабря в Екатеринбурге прошел вечер бокса, главным событием которого должен был стать поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. Однако менее чем за сутки до боя президент WBC Маурисио Сулейман заявил о положительном допинг-тесте Поветкина. В крови олимпийского чемпиона был обнаружен запрещенный препарат остарин.



Также глава WBC объявил, что в поединке не будет разыгрываться титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе. Узнав об этом, оппонент Поветкина Бермейн Стиверн заявил, что отказывается принимать участие в этом бою и покинул Екатеринбург.

«Известиям» удалось пообщаться со всеми сторонами очередного допинг-скандала, поразившего российский спорт.



Оказалось, команда «русского Витязя» была готова к такому повороту событий — как признался соучредитель боя Алексей Титов, они заранее готовились к различным провокациям.



— Мы ожидали различных провокаций со стороны Международного антидопингового агентства (WADA) и со стороны «наших американских партнеров», предполагали, что такая ситуация может быть. Поэтому еще месяц назад мы подписали соглашение с французом Жоаном Дюпа, который прилетел на замену Стиверну и уже три дня находится в Екатеринбурге.

Более того, оказывается, что в контракте был пункт, согласно которому бой между Александром и Бермейном мог бы состояться даже в том случае, если у кого-то из спортсменов был бы обнаружен допинг. Но, как мы уже знаем, канадский боксер, имевший ранее проблемы с допингом, не воспользовался этим пунктом в соглашении и спешно покинул уральский город.



— Я прилетал в Екатеринбург не ради боя с Поветкиным, а ради титула временного чемпиона и возможности сразиться с Деонтеем Уайлдером, — признался Стиверн «Известиям». — Слышал, что многие возмущались, что я улетел и не стал драться с Александром. А зачем? Я спортсмен и сражаюсь ради достижений и результатов, а это была бы обычная бессмысленная драка.

В итоге в последний момент на ринг против Александра вышел французский боксер Жоан Дюпа. Примечательно, что у соперника «русского Витязя» не было даже подходящей обуви для поединка — он вышел на бой в обычных кроссовках.

Рассказывать про сам бой не имеет смысла. Александр Поветкин ожидаемо победил никому неизвестного оппонента, отправив его в нокаут в шестом раунде. Важно другое: почему Александра Поветкина вновь обвинили в употреблении допинга за пару дней до боя и что будет дальше с его карьерой.

Напомним, в мае за несколько дней до поединка с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером Всемирная антидопинговая организация заявила о наличии в крови Поветкина мельдония. На этот раз команда Александра Поветкина вновь попала в похожую ситуацию — выиграны торги за право проведения поединка, проделана огромная организаторская работа, проданы все билеты на бой, спортсмены провели длительнейшую изнуряющую подготовку и прямо перед самим поединком узнали, что он отменяется.

Как допинг мог оказаться в крови спортсмена и что дальше будет с его карьерой, «Известиям» рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

— Я уверен в чистоте и правоте Александра, знаю, что он не мог употреблять допинг преднамеренно, — заявил Андрей Рябинский. — Мы же серьезные люди, знаем, что после инцидента с мельдонием к нам повышенное внимание со стороны WADA и принимать допинг или любые другие запрещенные препараты в нашем случае как минимум глупо. Запросили вскрыть пробу «Б», будем ждать результатов. Что будет с Сашей? Если будет установлен факт употребления допинга, то ему вынесут длительную дисквалификацию, равносильную завершению карьеры. На сегодняшний день рано делать выводы, давайте подождем окончательного исследования тестов, а дальше будет видно.

Известный российский боксер Денис Лебедев не исключает того, что кто-то преднамеренно подсыпал допинг Александру Поветкину.

— Как допинг попал в кровь Саши? Уверен, что он его не употреблял преднамеренно. Может быть, в его окружении есть «доброжелатели», — поделился своим мнением с «Известиями» Денис Лебедев.

По заявлению WBC, результаты вскрытия пробы «Б» станут известны в феврале 2017 года. Тогда окончательно станет известно, употреблял ли Александр Поветкин допинг или нет. Ну а пока что всем любителям бокса остается ждать и надеяться, что исследования первой пробы Александра были ошибочными.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

