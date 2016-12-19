Киоски отрегулируют в 2017 году

Законопроект о регулировании деятельности нестационарной розницы — киосков и павильонов — не успевает попасть в Госдуму до конца 2016 года, хотя автор документа — Минпромторг планировал направить его в Думу еще летом этого года. У министерства возникли разногласия с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэкономразвития — они касаются торгов на получение прав аренды предпринимателями.

Минпромторг начал разработку законопроекта о регулировании деятельности нестационарной розницы и развозной торговли в марте 2015 года. Ключевые пункты законопроекта Минпромторга о регулировании нестационарных торговых объектов (НТО, киоски) и развозной торговли связаны с предоставлением компенсационных мест владельцам павильонов в случае изъятия старых, фиксированным временем действия договоров аренды — семь лет с запретом на изменения внешнего вида объектов в течение этого срока, а также упрощенное продление договоров о предоставлении мест торговли без повторных аукционов. Через год — в марте 2016 года — ведомство получило положительную оценку регулирующего воздействия (ОРВ) Минэкономразвития. В октябре выяснилось, что у Минэкономразвития есть замечание, которое урегулировали.

Сейчас появились новые разногласия. О том, что законопроект о регулировании НТО проходит новые стадии согласования, на этот раз с ФАС и Минэкономразвития, «Известиям» рассказал источник в Минпромторге. Он уточнил, что в случае с ФАС речь идет об обсуждении формы торгов, на которых предприниматели получают права аренды на киоски и павильоны, — конкурсов и аукционов. Служба настаивала на исключении из законопроекта конкурсов. Разногласие уже урегулировано, и в документе останется вариант, при котором права аренды можно получить лишь в ходе аукциона. В пятницу служба не предоставила официального комментария.

Президент коалиции малых форматов и киоскеров Владлен Максимов считает, что аукционы — более цивилизованная и честная форма проведения торгов. «Она позволяет учитывать большее число предложений, отсеивать фейковые компании», — сказал он.

— Преимущества аукциона заключаются в первую очередь в том, что его итоги не зависят от субъективного мнения членов комиссии, а процесс оформления заявки требует гораздо меньше затрат времени и денежных средств, — считает председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов. Также итоговая цена приобретения лота в ходе аукциона в большинстве случаев на 20–25% ниже стоимости, которую нужно уплатить за приобретение аналогичных прав в ходе конкурса.

Хотя, по его мнению, достоинства есть и у конкурсов. Например, в ходе конкурса можно выбрать лучшего претендента исходя из конкретных критериев соответствия, а сложная процедура составления заявки гарантирует достоверность информации, добросовестный подход к делу участников конкурса и наличие у них достаточного опыта.

В случае же с Минэкономразвития разногласия возникли по поводу уровня разработчика документа, который должен будет устанавливать общие правила проведения торгов. «Предложение Минэкономразвития заключается в том, чтобы единые для всей страны правила проведения торгов по НТО определялись постановлением правительства, а не ведомственным приказом ФАС», — сказали «Известиям» в ведомстве, подчеркнув, что разногласия не сняты. В Минпромторге не пояснили, почему настаивают на ведомственном уровне документа.

Требование Минэкономразвития обозначает, что единые правила могут проходить межведомственное согласование, так как документ правительственный и согласовывается несколькими ведомствами, поясняет заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. По его словам, это займет больше времени, чем, например, создание приказа ФАС, который бы проходил оценку регулирующего воздействия и также учитывал бы мнения широкого круга заинтересованных лиц. Хотя он признает, что «чем выше уровень принятия решения, тем лучше».

По данным Росстата на конец 2015 года, в России было 111,6 тыс. палаток и киосков, а также 112 тыс. павильонов.