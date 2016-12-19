Россияне зафиксировали экономический рост

Тема кризиса постепенно уходит из поля зрения россиян, граждане фиксируют улучшение уровня жизни и экономический рост. Однако в сфере медицины и образования положительной динамики большинство пока по-прежнему не видит. Такие данные приводит «Левада-центр» в итоговом опросе за 2016 год.



По итогам года социологи отмечают снижение числа граждан, которые полагают, что уровень жизни упал. В 2015 году таких было 75%, в этом — уже 60%. Кроме того, с 3 до 5% увеличилось число россиян, которые полагают, что уровень жизни стал лучше. 30% граждан не заметили никаких изменений.



Позитивнее соотечественники взглянули и на возможность хорошо зарабатывать. Перемены к лучшему отметили 5% (в прошлом году — 4%), меньше стало тех, кто заметил ухудшения в этом вопросе, — 54% вместо 61%. По мнению трети сограждан (33%) — ничего не изменилось.



Материальные блага стали распределяться справедливее — на это указали 3% вместо 2% в прошлом году, а 45% вместо 48% заметили ухудшение этого показателя. По мнению 43% — в этой области всё осталось без изменений.



— Опасения среди населения, связанные с материальным фактором — падением уровня жизни и безработицей, которые выросли в прошлом году, в 2016-м стабилизировались. Сейчас об ухудшении в этой сфере за прошедший год говорит меньшее число россиян, — отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия.



Положительная динамика отмечается и в сфере влияния граждан на государственные дела. С 3 до 4% выросло число тех, кто заметил положительную динамику, и с 30 до 25% снизилось число тех, кто отметил обратную тенденцию.



Большинство россиян — 62% — не заметили перемен в возможности свободно высказывать свое мнение.



Безопаснее себя стали чувствовать 7% граждан, это на 1% больше, чем в прошлом году. При этом меньше стало — 25% вместо 36% — тех, кто считает иначе. По мнению 59% — в этой сфере ничего не изменилось.

С 10 до 9% уменьшилось число граждан, которые отмечают положительные изменения в работе полиции и других правоохранительных органов. Наравне с этим с 20 до 22% выросла доля тех, кто считает, что ситуация ухудшилась. По мнению 56%, изменений в этом отношении не произошло.



А вот в случае с медициной и образованием у граждан по-прежнему нет уверенности в очевидной положительной динамике. Улучшения в работе образовательных учреждений заметило лишь 9% россиян, а ухудшения — 26%. Только 8% полагают, что работа больниц и поликлиник стала лучше, 40% ответили, что хуже.



Та же ситуация и в сфере экологии: состояние окружающей среды, по мнению 6% россиян, изменилось к лучшему, по мнению 36% — к худшему.

В деятельности СМИ 14% россиян заметили положительную динамику, 15% — отрицательную.

По сравнению с прошлым годом с 6 до 9% выросло число тех, кто считает, что отношения между людьми разных национальностей стали складываться лучше, и с 35 до 22% уменьшилась доля тех, кто придерживается противоположного мнения.



— За счет роста нейтральной позиции продолжает снижаться доля россиян, которые не отмечают негативных изменений в межнациональной сфере, что еще раз подчеркивает неактуальность данной темы для населения в настоящее время, — отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.



Позитивнее россияне стали оценивать отношения России со странами Запада и с НАТО: 6% заметили улучшения, с 61 до 51% снизился процент тех, кто считает, что отношения стали хуже.



— Кризис миновал, — считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. — Россия от стагнации перешла к устойчивому развитию. Люди отметили укрепление курса рубля, снижение инфляции, достаточно устойчивое положение цен. Ожидания, связанные с кризисом, были хуже, чем оказалось в реальности. Два года назад некоторые эксперты предвещали космическое повышение цен и массовую безработицу, а ситуация, наоборот, стабилизировалась, — резюмировал эксперт.

