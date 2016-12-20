Российское небо становится доступнее

Основным критерием выбора места отдыха в 2016 году для россиян стала доступность авиабилетов. По информации ряда ведущих онлайн-сервисов по бронированию авиабилетов, несмотря на инфляцию и колебания курсов валют, в сравнении с прошлым годом стоимость билетов по России за 2016 год сократилась.

Согласно анализу данных системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner, средние цены на внутренние авиарейсы в этом году снизились на 11% как в валюте (традиционная валюта системы — британские фунты), так и в рублях.

— Можно с полной уверенностью сказать, что внутренний туризм стал доступнее в этом году. Снижение цен стало возможным во многом благодаря субсидированию некоторых направлений (например, Крыма, Калининграда, Дальнего Востока) со стороны государства и увеличению числа рейсов из регионов, — сообщил «Известиям» PR менеджер Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

По данным сервиса по продаже авиабилетов OneTwoTrip (учитывались также данные по бронированию отелей), в течение года соотношение зарубежных поездок и поездок по России было 30–35% к 65–70%. По словам директора по развитию сервиса Аркадия Гинеса, это является ярким свидетельством повышенного интереса к отдыху внутри страны.

— На спрос также повлияло снижение цены на внутренние перелеты. Благодаря введению авиакомпаниями безбагажных тарифов средний чек на авиабилеты по России снизился на 8% по сравнению с 2015 годом, а на некоторых направлениях еще больше, — сообщил он «Известиям».

По данным туристического сервиса «Туту.ру», цены на авиабилеты на внутренние рейсы в этом году были стабильны.

— В уходящем году средние цены были стабильны по таким направлениям, как Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Анапа, Екатеринбург и некоторым другим маршрутам, —рассказали в «Туту.ру».

При этом наиболее популярными у туристов российскими городами третий год подряд являются Симферополь, Сочи, Краснодар, Петербург, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Анапа, Калининград, Екатеринбург и Самара с вылетом из Москвы.

— Заметнее всего из самых востребованных маршрутов по России снизились средние цены на авиабилеты в Самару (-15%) и Ростов-на-Дону (-20%), — сообщили в сервисе.

В Skyscanner добавляют, что при этом самым популярным направлением является Москва, доля которой возросла в этом году до 21,07% (против 19,61% годом ранее).

— С большой долей вероятности, список самых востребованных авианаправлений по России не будет серьезно меняться и в 2017 году. В топ-5 маршрутов по России войдут, как и в предыдущие годы, Симферополь, Сочи, Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, — сообщили в пресс-службе компании.

По словам Аркадия Гинеса, в уходящем году россияне часто выбирали для поездок за рубеж страны СНГ и недорогие европейские государства.



— Лидером по популярности в 2015 году был Тбилиси, а в 2016 году среди стран ближнего зарубежья наши клиенты отдавали предпочтение Болгарии, Чехии, Азербайджану и Армении, — сообщил он.

При этом, по данным «Туту.ру», авиабилеты в Европу подорожали почти на 10%, в страны дальнего зарубежья — на 11% и на 5% — в страны ближнего зарубежья. По данным сервиса, лидером по популярности среди стран ближнего зарубежья не первый год остается Кишинев, а популярным европейским направлением — черногорский Тиват.

— Помимо Тивата, спросом пользовались такие европейские города, как Прага, Рига, Ларнака, Берлин, Мюнхен, Барселона, Милан, Париж и Бургас. Почти в два раза выросла доля оформленных билетов на Кипр, тогда как средняя стоимость полетов по этому направлению снизилась на 13%, — добавили в «Туту.ру».

По данным Skyscanner, самыми популярными для путешествий зарубежными городами этого года стали Бангкок, Барселона, Тель-Авив, Прага и Анталия. А самыми популярными странами — Испания, Таиланд и Италия.

— Наибольший рост показал Ереван, интерес к которому самостоятельных путешественников из России вырос в полтора раза. Самое заметное падение в топ-10 продемонстрировал Стамбул. Его доля среди всех зарубежных городов снизилась на 51%, — сообщил Дмитрий Хаванский.

В OneTwoTrip также выделили Италию, Германию, Францию, Испанию.

— Эти страны традиционно популярны среди самостоятельных путешественников. Летом к этим направлениям также прибавляются Кипр, Черногория, Греция, — резюмировал Аркадий Гинес.