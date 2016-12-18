Тело гражданина Франции обнаружено в подмосковном лесу

Тело француза, предположительно пропавшего в Москве после ограбления, обнаружено в лесополосе в Подмосковье.

По данным «РИА Новости», ссылающегося на источник в полиции, два гражданина Франции и гражданка Великобритании стали жертвами грабителей. Иностранцев могли ограбить в такси и вывезти на окраину Москвы. Один из граждан Франции ушел в неизвестном направлении и пропал. О его пропаже пострадавшие заявили в полицию 17 декабря.



Тело гражданина Франции обнаружено в Мытищинском районе.

«В Мытищинском районе в лесной зоне было найдено тело гражданина Франции», — сообщает агентство.