Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Тело гражданина Франции обнаружено в подмосковном лесу

Мужчина пропал после ограбления, которое произошло в такси

Тело француза, предположительно пропавшего в Москве после ограбления, обнаружено в лесополосе в Подмосковье.

По данным «РИА Новости», ссылающегося на источник в полиции, два гражданина Франции и гражданка Великобритании стали жертвами грабителей. Иностранцев могли ограбить в такси и вывезти на окраину Москвы. Один из граждан Франции ушел в неизвестном направлении и пропал. О его пропаже пострадавшие заявили в полицию 17 декабря.

Тело гражданина Франции обнаружено в Мытищинском районе.

«В Мытищинском районе в лесной зоне было найдено тело гражданина Франции», — сообщает агентство.

Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Тело гражданина Франции обнаружено в подмосковном лесу

Мужчина пропал после ограбления, которое произошло в такси

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Показания Януковича, столичные заморозки, подготовка жителей к Новому году и другие события недели

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке