Памятник снова обрел голос

Один из самых известных музыкальных инструментов в мире — орган Большого зала Московской консерватории — теперь будет регулярно радовать меломанов своим звучанием. После долгого периода молчания и двухлетней реставрации великое творение фирмы Cavaille-Coll предстало перед московской публикой во всей красе. На концерте-презентации три известных органиста продемонстрировали широкий спектр возможностей возрожденного гиганта.

Созданный во Франции по заказу Московской консерватории органным мастером XIX века Аристидом Кавайе-Коллем, орган представлял Россию на Всемирной выставке 1900 года в Париже, где завоевал Гран-при и золотую медаль. В 1901 году инструмент-триумфатор приехал в Москву и «поселился» в только что построенном Большом зале, сразу став его символом и сердцем. На органе играли лучшие исполнители мира, в том числе отечественные — Борис Сабанеев, Александр Гедике, Леонид Ройзман.

Увы, в период революций и войн органу пришлось нелегко. Во время Первой мировой в БЗК был госпиталь, и поэтому требуемый уровень влажности и температурный режим не соблюдались. В разные годы инструмент заливали водой, эксплуатировали в мороз, когда в зале не было отопления… Свою лепту в разрушение внесли и неудачные попытки реставрации, предпринимавшиеся во второй половине XX века.

В 2010 году состояние органа, получившего статус художественно-исторического памятника, было признано аварийным, концертную деятельность приостановили и занялись поиском средств на полную реставрацию. В итоге деньги нашлись, равно как и подрядчик — австрийская органостроительная фирма Rieger. Работа началась в декабре 2014 года и была завершена в середине декабря 2016-го.



Первоначально планировалось, что приемка состоится еще в сентябре и в том же месяце орган впервые зазвучит. Но западные мастера не уложились в сроки. Поэтому презентацию пришлось перенести на вторую половину декабря, поставив к тому же на невыгодное дневное время (поскольку все вечерние концерты в БЗК распланированы на год вперед). Однако это не помешало собрать полный зал: историческое событие не осталось без внимания публики.



Честь оказаться среди первых, кто сыграет на возрожденном инструменте, выпала сотрудникам кафедры органа и клавесина Московской консерватории: народной артистке Любови Шишхановой, заслуженному артисту Алексею Семенову и победителю международных конкурсов Константину Волостнову.

Они исполнили довольно пеструю программу, преимущественно из произведений французских органистов (Жан Лангле, Шарль-Мари Видор, Луи Вьерн и др.). Это логичное решение: органы Cavaille Coll обладают красочным и эффектным звучанием, которое лучше всего демонстрировать именно на французской музыке. Впрочем, не обошлось и без творчества немецких и испанских композиторов. Инструмент БЗК превосходен в любом репертуаре, богатство его регистров позволяет органисту использовать разноплановые тембровые краски.

Публика смогла это оценить, а главное — убедиться в том, что после реставрации звучание органа ничуть не ухудшилось. Фантазия и фуга Баха соль минор прозвучали строго и графично, «Три танца» Аттеньяна — броско, а «Песнь мира» Лангле — возвышенно-неосязаемо.

Символической и эмоциональной кульминацией концерта стала токката Шарля-Мари Видора из его Пятой симфонии. Именно это произведение сам автор играл на первом концерте после установки инструмента в Москве — в 1901 году. Теперь с видоровского сочинения, виртуозно исполненного Константином Волостновым, началась новая глава в истории великого органа.