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Троих боевиков, напавших на полицейских, ищут силовики Чечни

Ранее в больницы доставили задержанных членов бандгруппы

Сотрудники правоохранительных органов Чечни ведут розыск троих боевиков, напавших в составе бандгруппы минувшей ночью на полицейских в Грозном.

По предварительным данным, нападавшие имеют отношение к террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

В больницы были доставлены трое боевиков, их личности установлены, они прооперированы. Среди боевиков была девушка 1998 года рождения, ей ампутировали ногу, сообщает «РИА Новости».

Группа боевиков открыла огонь по полицейским в воскресенье. Были уничтожены четыре боевика, трое госпитализированы, еще трое объявлены в розыск. Пострадавший сотрудник ДПС госпитализирован, со стороны гражданского населения пострадавших нет.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Троих боевиков, напавших на полицейских, ищут силовики Чечни

Ранее в больницы доставили задержанных членов бандгруппы

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