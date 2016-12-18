Троих боевиков, напавших на полицейских, ищут силовики Чечни

Сотрудники правоохранительных органов Чечни ведут розыск троих боевиков, напавших в составе бандгруппы минувшей ночью на полицейских в Грозном.

По предварительным данным, нападавшие имеют отношение к террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

В больницы были доставлены трое боевиков, их личности установлены, они прооперированы. Среди боевиков была девушка 1998 года рождения, ей ампутировали ногу, сообщает «РИА Новости».

Группа боевиков открыла огонь по полицейским в воскресенье. Были уничтожены четыре боевика, трое госпитализированы, еще трое объявлены в розыск. Пострадавший сотрудник ДПС госпитализирован, со стороны гражданского населения пострадавших нет.