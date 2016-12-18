Юлия Липницкая пропустит чемпионат России из-за травмы

Российская фигуристка Юлия Липницкая пропустит национальный чемпионат, который пройдет в Челябинске 20–25 декабря.

— 18 декабря, возвращаясь с тренировки, Юлия упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы, — сообщается на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР). — У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвздошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14–17 дней.

В ближайшее время Юлия вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение.



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