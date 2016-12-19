Популярным новогодним подарком стали деньги

На этот Новый год россияне стали больше дарить своим родным, друзьям и знакомым деньги, причем в безналичной форме. Об этом свидетельствуют данные о количестве банковских переводов физлиц с карты на карту. Этот показатель, подсчитали для «Известий» в одной из кредитных организаций, увеличился в преддверии праздника в полтора раза по сравнению с обычными месяцами и декабрем 2015-го. В других банках отмечают и вовсе двукратный рост трансакций. Связано это, как поясняют эксперты, не только с повышением популярности «пластика» среди населения, но и с желанием людей оказать материальную поддержку близким, которые в праздники оказались далеко.

Декабрь традиционно выделяется ростом оборотов по всем видам операций граждан с банковскими карточками. Предпраздничная суета с подарками приводит к тому, что граждане увеличивают использование «пластика» для оплаты покупок, снятия наличных и денежных переводов. В этом смысле последний месяц и этого года не стал исключением — только за истекший период декабря количество операций по переводу россиянами безналичных средств друг другу увеличилось на 50% в сравнении с другими месяцами, говорится в исследовании «Русского стандарта». Причем количество трансакций менее чем за три недели текущего месяца выросло на 2% по сравнению с данными за весь декабрь 2015 года.

Ближе к новогодним праздникам всегда происходит естественный рост количества и объемов переводов, в том числе и с карты на карту, подтверждают представители Сбербанка, группы ВТБ и Тинькофф банка. Так, в ВТБ24 и «Тинькофф» уточнили, что количество и оборот переводов в этом декабре показали даже более существенный рост, чем в «Русском стандарте», — в полтора-два раза по сравнению с остальными месяцами. Такая тенденция может быть связана прежде всего с оказанием материальной поддержки близким перед новогодними праздниками, считают в кредитных организациях.

— В настоящее время рынок денежных переводов с карты на карту растет. При этом в предновогодний период наблюдается дополнительная активизация клиентов по операциям переводов, — рассказал заместитель руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Александр Солонин.

Оборот по переводам с карты на карту вырос в декабре этого года более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, указала директор по коммуникациям Тинькофф банка Дарья Ермолина. По ее мнению, такая динамика обусловлена не только сезонностью операций с «пластиком», но и ростом клиентской базы кредитной организации.

В «Русском стандарте» также отмечают, что в декабре увеличилась и средняя сумма — на 25%, до 9990 рублей. При этом в течение года данный показатель составляет в среднем 8 тыс. рублей. Чаще всего в качестве цели перевода россияне указывали материальную поддержку, добавляют в кредитной организации.

Больше всего (84% операций) граждане переводят средства на карты своих знакомых и родственников, находящихся на территории страны. Пятерка самых активных по трансакциям городов выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург и Краснодар. Остальные операции пришлись на другие государства, причем тремя самыми популярными направлениями оказались США (более 5% всех переводов), Нидерланды (свыше 4%) и Франция (порядка 3%).



Генеральный директор процессинговой компании «МультиКарта» (входит в группу ВТБ) Кирилл Свириденко прогнозирует, что тренд на увеличение объема переводов с карты на карту между частными лицами будет продолжаться.

— Всё меньше граждан для перевода средств используют системы денежных переводов и почтовые системы и всё больше отдают предпочтение банковским картам как более удобному и мобильному инструменту, — отметил Кирилл Свириденко.

Он добавил, что популярность карточных трансакций также получит дополнительный стимул за счет социальных сетей, которые запускают свои сервисы денежных переводов.

Данные «Русского стандарта» по поведению россиян во многом коррелируют с их желаниями. В ходе опросов специалисты международной консалтинговой компании Deloitte выяснили, что подавляющее большинство населения страны (67%) назвало деньги самым желанным подарком на Новый год. И в этом году показатель увеличился весьма существенно — с 52% в 2015-м. Путешествия посчитали лучшим подарком 44% респондентов, а новый смартфон — 41%.

Впрочем, не только любовь к близким заставляет россиян активнее пользоваться переводами с карты на карту. Так, в декабре 2016 года более половины всех переводов осуществлялись с использованием кредитных карт (52,22%). Это может свидетельствовать о том, что финансовая грамотность сограждан выросла, поскольку перевод с кредитки на свою дебетовую карту позволяет сэкономить на процентах за снятие в банкомате.



​​​​​​​

