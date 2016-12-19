Россию намерены лишить юниорского чемпионата мира по биатлону

Проведение чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года в Острове (Псковская область) находится под угрозой срыва. Соревнование могут перенести в другую страну. Об этом «Известиям» сообщил член правления СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. По словам знаменитого биатлониста, причиной такого сурового решения могут стать документы, которые глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен передал в распоряжении Международного союза биатлонистов (IBU). 31 российский биатлонист, согласно докладу комиссии Макларена, подозревается в употреблении допинга.



— У нас могут отнять юниорский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени, — рассказал «Известиям» Александр Тихонов. — Такой вопрос действительно стоит на повестке дня после документов, полученных от Макларена. Также вполне вероятен сценарий, при котором всю сборную России отстранят от международных стартов. На этом настаивают многие иностранные биатлонисты, тренеры и функционеры. Ситуация очень опасная, мы можем повторить судьбу российский легкоатлетов. IBU может надолго отстранить нас от всех своих соревнований.



Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация имеет достаточно доказательств нарушения антидопинговых правил россиянами.



— 22 декабря состоится заседание экспертной группы IBU, которая должна решить многие вопросы относительно российского биатлона, — отметил в интервью NRK Бессеберг. — Это касается и дальнейшего участия спортсменов в соревнованиях под эгидой IBU, и проведения в России международных стартов. У меня сложилось четкое впечатление, что экспертная группа IBU поняла ситуацию и сейчас члены группы делают всё возможное, чтобы вынести решения по тем делам, где у нас есть доказательства. Лично я считаю, что у нас довольно много доказательств, но решать не мне одному.



Право проведения юниорского чемпионата мира в Острове наша страна получила еще в 2014 году. Несмотря на отсутствие у биатлонного комплекса Псковской области высшей категории, чиновники IBU сделали свой выбор в пользу Острова после предоставленных гарантий от главы региона Андрея Турчака. Юниорское мировое первенство запланировано с 22 февраля по 2 марта.



Этап Кубка мира в Тюмени должен состояться после чемпионата мира в Хохфильцене (7–12 марта). Его уже пытались отнять у России. Международный олимпийский комитет (МОК), изучив первую часть доклада Ричарда Макларена, рекомендовал международным федерациям заморозить подготовку крупных турниров в России и найти организаторов в других странах. По словам вице-президента IBU, трехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Майгурова, была достигнута договоренность, что рекомендации МОКа не коснутся уже утвержденных соревнований.



«Договоренность» с МОКом была нарушена после обнародования второй части доклада канадского юриста. На прошлой неделе прецедент создали бобслеисты. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла из Сочи чемпионат мира, который должен был пройти в феврале 2017-го.

Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Макларена список из 31 фамилии — все эти спортсмены подозреваются в использовании допинга в 2011–2015 годах. Список условно разбит на три группы: биатлонисты, выступавшие только в России (не сборники); биатлонисты, завершившие карьеру; действующие биатлонисты — выделение их в отдельный сегмент вызывает самую серьезную тревогу.

Учитывая, что сборная Россия по биатлону имеет плохую антидопинговую историю, вероятность того, что экспертная группа IBU вынесет самое жесткое решение, очень высока. Напомним, что в 2009-м на употреблении запрещенных препаратов были пойманы Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко. В 2014 году положительные допинг-пробы сдали Александр Логинов, Ирина Старых и та же Екатерина Юрьева.

На полном отстранении сборной России уже настаивает главная звезда современного биатлона — Мартен Фуркад. Француз заявил о возможном бойкоте международных соревнований, если виновные не понесут заслуженного наказания: «Хочу увидеть решительные шаги, когда появятся конкретные факты. IBU необходимо заняться этой проблемой и действовать строго в отношении тех, кто обманывает. Это не один спортсмен и не два, а 31. Если санкций не последует, то я призову своих партнеров и остальных биатлонистов отказаться от участия в соревнованиях».

На защиту наших спортсменов встал самый титулованный биатлонист мира — восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален: «Для меня все российские биатлонисты являются чистыми спортсменами до тех пор, пока их не дисквалифицировали. Но если хотя бы десять процентов информации о допинге — правда, то это катастрофа. Однако сначала я хочу увидеть доказательства их вины».

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