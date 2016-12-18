В Иркутске возбудили дело о массовом отравлении «Боярышником»

К расследованию обстоятельств массового отравления людей в Иркутске подключились следователи, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, произошло массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник».



Состояние шести отравившихся суррогатным алкоголем в Иркутске оценивается как тяжелое, скончались восемь человек. В минздраве Иркутской области сообщили, что массовое отравление людей произошло в микрорайоне Ново-Ленино.

Острое отравление вызвано именно спиртосодержащим продуктом, пострадавшие находятся в двух больницах Иркутска. В лечебные учреждения вызваны дополнительные бригады анестезиологов и наркологов, передает «РИА Новости».



Спиртное приобреталось 17–18 декабря в микрорайоне Ново-Ленино, там же и проживали пострадавшие и погибшие, сообщает «Федеральное агентство новостей».