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В Иркутске возбудили дело о массовом отравлении «Боярышником»

В микрорайоне Ново-Ленино от употребления суррогатным алкоголем насмерть отравились восемь человек

К расследованию обстоятельств массового отравления людей в Иркутске подключились следователи, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, произошло массовое отравление  концентратом для принятия ванн «Боярышник».

Состояние шести отравившихся суррогатным алкоголем в Иркутске оценивается как тяжелое, скончались восемь человек. В минздраве Иркутской области сообщили, что массовое отравление людей произошло в микрорайоне Ново-Ленино.

Острое отравление вызвано именно спиртосодержащим продуктом, пострадавшие находятся в двух больницах Иркутска. В лечебные учреждения вызваны дополнительные бригады анестезиологов и наркологов, передает «РИА Новости».

Спиртное приобреталось 17–18 декабря в микрорайоне Ново-Ленино, там же и проживали пострадавшие и погибшие, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

В Иркутске возбудили дело о массовом отравлении «Боярышником»

В микрорайоне Ново-Ленино от употребления суррогатным алкоголем насмерть отравились восемь человек

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