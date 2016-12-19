Люди, которые рядом

Те, кто живет в большом городе, привыкли все человеческие проблемы мерить сугубо городскими представлениями о жизни: опаздывает общественный транспорт, приходится стоять в пробках, улицы опять посыпали реагентами, везде толпы людей, плохо убирают снег, не хватает времени на жизнь, медленно работает интернет… Обычно жители больших городов забывают, что не так далеко от них, в российской глубинке, живут другие люди. И живут в гораздо более суровых условиях. А наши проблемы им непонятны, а иногда и смешны.

Ведь есть такие районы, и их много, где о центральном отоплении никто не слышал, а тепло в доме поддерживается с помощью печи и березовых дров.

Это звучит романтично — большая белая русская печь. Так и представляешь, что в ней пекутся пироги, топится молоко, запах свежего хлеба смешивается с запахом горящих дров. Натоплено жарко, так, что, придя с морозной улицы, ты сразу согреваешься. На печи мурлычет здоровый рыжий кот.

Но реальность более сурова. Деревни, о которых идет речь, глухие, живут там часто одинокие бабули. Деды давно спились или умерли от тяжелой жизни. Дети в городах. Дрова этим бабулям купить просто не на что. А потому нет ни запаха дров, ни вкусной сдобы, ни даже тепла. Нищета, одиночество и… запах плесени.

Но эти бабули — это те, кто трудился всю жизнь, не искал славы и не гнался за большими деньгами. Они не умеют пользоваться кредитками, не знают, что такое Wi-Fi, считают интернет именем человека, который всё знает. Они доживают свой век, ни на что не надеясь.

Уже не первый год православная служба помощи «Милосердие» проводит акцию «Подари дрова» и собирает средства для тех, кто не может купить дрова, рискуя замерзнуть зимой. У этих людей нет газового отопления. И нет денег, чтобы купить дрова.

Всё началось в 2012 году. Первая акция «Подари дрова» проводилась в Смоленской области, именно тогда был придуман формат, который используется до сих пор. На странице акции пользователи видят карту области, на которой обозначены районы — Велижский, Вяземский, Гагаринский и так далее. В каждом районе указано количество домов, в которых живут малоимущие люди, у которых нет денег даже на самое необходимое — на покупку дров. Человек, пришедший на сайт, выбирает район, дом и переводит любую посильную сумму. Деньги поступают в течение дня на расчетный счет, и в колонке отражаются имена жертвователей, чуть позже поступление средств отражается и на карте. Всем, кто заходит на страницу, видно, что, например, в трех домах из 20 уже будут дрова, а в этом районе осталось еще 17 необогретых домов.

Таким образом, постепенно все домики района становятся теплыми, из неуютных черно-белых картинок они становятся цветными, а в окошках загорается свет. Это не может не согревать всех, кто зашел на сайт, кто пожертвовал любую посильную сумму. Важно и то, что видно, на что конкретно идут твои деньги. 5 кубометров хороших березовых дров стоят около 8000 рублей, и их хватит на всю зиму, и если ты пожертвовал 2000 рублей, то твои деньги помогут людям в одном доме жить в тепле примерно в течение месяца. Арифметика понятная и простая.

В этом году акция началась в середине октября. Служба «Милосердие» ее проводит для нуждающихся Свердловской области. Здесь 11 районов и 134 дома, которые не смогут пережить суровую зиму без посторонней помощи. Акция проводится совместно с Каменской епархией.

Среди тех, кому собираем на дрова, — пенсионерка Татьяна Витальевна из Артемовского района. Она с трудом пережила прошлую зиму — денег на дрова не было, приходилось топить чем придется. В этом году и печь развалилась — надо чинить, пенсия маленькая, а других доходов нет. Где-то живет старая бабушка, где-то инвалид, пенсия которого — меньше 9000 рублей, в каком-то доме — одинокая мама с детьми или многодетная семья. Каждому из них неоткуда взять деньги на дрова, помочь им можно только всем вместе.

Сейчас из 134 домов обогрето уже больше половины. Но морозы крепчают, нужно продолжать собирать средства, закупать дрова и доставлять безвестным селянам.

В колонке новостей уже есть радостные события: привезли дрова Валентине Ивановне, одинокой пенсионерке из поселка Лопатково Ирбитского района, будет тепло у Светланы Анатольевны, в семье которой воспитываются приемные дети, привезли машину дров Татьяне Коробковой. Недавно она перенесла операцию по замене кардиостимулятора. Ее пенсия — 8800 рублей, денег едва хватает на еду и лекарства. Таких историй на сайте акции много. Читать их очень радостно. Потому что, несмотря на суровые морозы и, увы, еще нескорую весну, у этих бедных людей появилась надежда. Здесь уже потрескивают дровишки в печи, в домах тепло и уютно — вот новости, которые можно с удовольствием читать каждый день!

В нашей городской суете мы привыкли совсем к другим новостям — более глобальным, масштабным, отражающим жизнь страны, а то и всего мира в целом. Но небольшие новости — не менее значимы. Они рассказывают нам не о большом и абстрактном, а о людях, которые рядом, которым нужна самая простая помощь, и эту помощь мы можем оказать без большого ущерба для собственного кошелька.

Акция «Подари дрова» призывает каждого из нас стать частью этих хороших новостей. Конечно, велика радость того, к кому приехали дрова, но не менее велика она у того, кто этому поспособствовал!

Автор — заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата, организатор православной службы добровольцев «Милосердие» (Москва)