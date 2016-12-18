ЦСКА обыграл «Химки» в главном баскетбольном дерби Восточной Европы

В центральном матче 11-й игровой недели Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на своей площадке взял верх над подмосковными «Химками» — 95:79 (29:22, 30:24, 20:20, 16:13). Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон, набравший 20 очков, еще 18 очков записал на свой счет защитник Виталий Фридзон. Снайпер был безжалостен к бывшей команде, за 20 минут забив 6 из 10 с игры. В составе «Химок» выделялись Джейкоб Пуллен (14) и Нобель Бунгу-Коло (13 + 7 подборов).



Стоит отметить, что обе команды играли без своих главных лидеров. Нандо Де Коло продолжает восстанавливаться после травмы, а Алексей Швед приболел накануне матча.

Таким образом, «Химки» потерпели второе поражение в девяти играх Единой лиги, армейцы одержали девятую победу из десяти возможных.

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