При обвале шахты в Конго погибли по меньшей мере 20 человек

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в провинции Южное Киву
Во время обвала, случившегося на шахте в Демократической Республике Конго, погибли не менее 20 человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в провинции Южное Киву.
Как сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на министра горнодобывающей отрасли страны Аполлинера Булинди, к настоящему моменту это все подробности трагического происшествия.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.