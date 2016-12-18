При обвале шахты в Конго погибли по меньшей мере 20 человек

Во время обвала, случившегося на шахте в Демократической Республике Конго, погибли не менее 20 человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в провинции Южное Киву.

Как сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на министра горнодобывающей отрасли страны Аполлинера Булинди, к настоящему моменту это все подробности трагического происшествия.