Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

При обвале шахты в Конго погибли по меньшей мере 20 человек

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в провинции Южное Киву

Во время обвала, случившегося на шахте в Демократической Республике Конго, погибли не менее 20 человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в провинции Южное Киву.

Как сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на министра горнодобывающей отрасли страны Аполлинера Булинди, к настоящему моменту это все подробности трагического происшествия. 

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

При обвале шахты в Конго погибли по меньшей мере 20 человек

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в провинции Южное Киву

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события 9–16 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Показания Януковича, столичные заморозки, подготовка жителей к Новому году и другие события недели

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Инфографика

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

Портрет Деда Мороза и Снегурочки и сколько они зарабатывают в России

О спросе на услуги новогодних аниматоров и их гонорарах — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке