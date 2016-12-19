«Команда Олега Знарка снова столкнулась с проблемами в защите»

В воскресенье сборная России обыграла Финляндию со счетом 4:3 и завершила выступление на Кубке Первого канала на втором месте. Победителями московского этапа Еврохоккейтура стали шведы, обыгравшие нашу команду в стартовом матче (3:1). При этом Россия, также разгромившая Чехию (5:1), сохранила лидерство в Евротуре.

— Паниковать из-за поражения от Швеции не надо, но выводы сделать необходимо, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Просмотрели еще одну плеяду игроков — теперь тренерскому штабу надо оценивать, кто и как себя показал. Видно, что после первой игры были сделаны определенные коррективы, команда стала агрессивней, что и привело к достаточно убедительным победам над Чехией и Финляндией.

По мнению экс-форварда сборной СССР, основным слабым местом подопечных Олега Знарка является игра в обороне.

— Это уже который год является нашей проблемой, — добавил Кожевников. — Четыре наших защитника проводят нынешний сезон в КХЛ не на высоте, и за сборную сыграли не то, чтобы безобразно, но неудовлетворительно. Очень много позиционных ошибок. Из-за этого чуть было не упустили победу над Финляндией. В первом периоде наши защитники играли мобильно, без серьезных ошибок, поэтому мы полностью переиграли финнов. А затем начались провалы, в результате чего нападающим пришлось играть по-другому. Центрфорварды сваливались до борта, отбор был не очень хороший, все излишне торопились. Все шло скомкано. В остальном, порадовала игра вратарей, Павла Дацюка, а также молодого Александр Барабанова. Неплохо сыграл Владимир Ткачев. Остальные не выделялись, выступив в свою силу. На неплохом уровне сыграл Ковальчук. Не та фантастика, которую мы от него ждем, но Илюха старался, был лидером. Не всегда хорошо получалось у него, но в целом отыграл достаточно достойно.

Бывший вратарь и тренер вратарей сборной СССР Александр Пашков считает, что тренерскому штабу сборной России пока не до конца удалось совместить звездных ветеранов уровня Ильи Ковальчука и Павла Дацюка с новичками, принесшими национальной команде победу на предыдущем этапе Евротура, Кубке Карьялы.

— Ситуация неоднозначная: есть целая группа новичков, хорошо зарекомендовавшая себя в составе сборной на Кубке Карьялы, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион-1972. —Причем те из них, кому удалось получить вызов на Кубок Первого канала, здесь тоже не уронили планку и показали достойный уровень. Речь прежде всего о Ткачеве и Барабанове. Но при этом не ясна ситуация с ветеранами — в первую очередь Ковальчуком и Дацюком. Здесь все будет зависеть от того, как тренеры определятся с составом перед чемпионатом мира. Хоккеисты будут в разном состоянии, с разной мотивацией.

По мнению специалиста, сейчас основной костяк сборной с Кубка Карьялы нужно более активно наигрывать в сборной, чтобы дать ему необходимую практику матчей высокого уровня накануне зимней Олимпиады в корейском Пхенчхане, которая пройдет в февраля 2018 года.

— Что касается перспектив на олимпийский цикл, то здесь сплошной туман, - продолжил Пашков. - Состав сборной беспрерывно меняется, качество игры на довольно посредственном уровне. Как быть дальше, тренеры наверняка поломают голову в ближайшие менее чем полтора года до Пхенчхана. Много вопросов сейчас к нашей сборной. К сожалению, тренеры отказались от того, чтобы дать больше возможностей для новичков, для способной молодежи. Был хороший пример на Кубке Карьялы, но уже перед московским этапом Евротура от этой практики отказались. Хотя все эти четыре этапа — не того уровня турниры, чтобы на них расходовать силы звезд, которых вполне можно подготовить уже непосредственно перед ЧМ. На этих этапах можно было наиграть молодых, чтобы они подтянулись к международному уровню. Сейчас новички не получают необходимого игрового времени и опыта.

Собеседник «Известий» не исключил, что ближайший чемпионат мира в Кельне, который пройдет в мае 2017 года, стоит использовать как промежуточный этап подготовки к Олимпиаде.

— На мой взгляд, тех ребят, которые успешно выступили на Кубке Карьялы, стоит использовать, и — Кельн будет последним предолимпийским турниром, где можно молодежи дать практику игры против Канады, которую они не получали на Евротуре. А именно встречи с канадцами являются лакмусовой бумажкой, окончательно проявляющей мастерство, опыт и характер игрока. Поэтому впереди будет очень много непредсказуемых результатов. На прошедшем Кубке Первого канала было видно, что у Дацюка и Ковальчука есть порох в пороховницах. Но впереди Олимпиада, где потребуется предельное напряжение, к которому они в силу возраста могут уже не быть готовыми.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

