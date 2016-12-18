Россиянам рекомендовано соблюдать меры предосторожности в Иордании

В Ростуризм не поступало сведений о пострадавших в результате террористической атаки в Иордании россиянах. Ведомство рекомендует российским туристам соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей, сохранять спокойствие и следовать требованиям местных властей.

«В воскресенье, 18 декабря 2016 года, в Иордании произошел теракт, в результате которого погибли несколько полицейских и гражданских лиц, в том числе канадская туристка. Сведений о пострадавших российских туристах в Ростуризм не поступало», — приводит «Интерфакс» сообщение Ростуризма.

Туристическое ведомство также обратилось к туроператорам, которые реализуют туры в Иорданию, с просьбой предупреждать своих клиентов о возможной опасности.

Ранее стало известно, что число погибших в результате перестрелки между полицией и боевиками, напавшими на посты полиции в городе Эль-Карак на юге Иордании, возросло до восьми человек.

Группа неизвестных напала на центр сил безопасности и посты полиции в городе Эль-Карак на юге Иордании. После этого злоумышленники укрылись в средневековом замке крестоносцев, который является местной достопримечательностью, посещаемой туристами.

В результате атаки боевиков погибли пять сотрудников сил безопасности, двое гражданских и одна туристка из Канады. Кроме того, пострадали 22 человека, среди которых есть и полицейские, и гражданские лица. Отмечается, что некоторые из пострадавших получили серьезные ранения.

По данным СМИ, операция по ликвидации укрывшихся в замке боевиков еще не завершена. Однако полицейским удалось освободить из захваченной крепости часть заложников, среди которых есть иностранные туристы.