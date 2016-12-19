Министерство финансов станет владельцем 100% акций кредитного учреждения
Правительство Украины приняло решение о национализации «Приватбанка».
Об этом было заявлено на официальном сайте.
«Правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «Приватбанк» в стопроцентную государственную собственность», – цитирует сообщение ТАСС.
Крупнейшее кредитное учреждение Украины сейчас принадлежит Игорю Коломойскому (41,66 %его акций) и Геннадию Боголюбову (33,25 %).
Процесс национализации начнется 19 декабря 2016 года.
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