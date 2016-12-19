Правительство Украины приняло решение о национализации «Приватбанка».

Об этом было заявлено на официальном сайте.

«Правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «Приватбанк» в стопроцентную государственную собственность», – цитирует сообщение ТАСС.

Крупнейшее кредитное учреждение Украины сейчас принадлежит Игорю Коломойскому (41,66 %его акций) и Геннадию Боголюбову (33,25 %).

Процесс национализации начнется 19 декабря 2016 года.

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