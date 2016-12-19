Западные аналитики: Путин переиграл Синдзо Абэ

Премьер Японии назвал визит российского президента «историческим»
Президент России впервые за последние 11 лет посетил Японию, что, вполне обоснованно, вызвало большой интерес в мире. Японский премьер-министр Синдзо Абэ даже назвал этот визит «историческим». Однако очевидно, что для руководства Страны восходящего солнца этот эпитет может быть сопряжен лишь с территориальным вопросом, по которому 15–16 декабря визуально никакого сдвига не произошло.
Многие западные аналитики, которые явно симпатизируют официальному Токио, стали говорить о том, что Владимир Путин вообще якобы «довольно ловко обыграл Абэ как более опытный и умелый переговорщик и мастер дипломатических маневров».
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