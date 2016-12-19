«Боярышник», которым отравились иркутяне, был контрафактным

Число жертв употребления косметического продукта увеличилось до 16 человек
Жертвами отравления спиртосодержащей жидкостью в Иркутске стали, по уточненным данным, 16 человек. Косметический продукт «Боярышник», который употребляли пострадавшие иркутяне, с высокой долей вероятности является контрафактным.
«По нашим данным, жертвами отравления стали уже 16 человек, одна женщина скончалась сегодня утром», - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
При этом собеседник агентства добавил, что данные правоохранительных органов о числе погибших разнятся с данным властей региона.
По информации, полученной от министерства здравоохранения Иркутской области, от употребления спиртосодержащей жидкости скончались 14 человек.
Отмечается, что еще 16 человек с отравлением в настоящий момент находятся в трех больницах Иркутска. При этом лишь один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Состояние 15 человек оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимации.
По факту массового отравления людей, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). В настоящий момент правоохранителям известно, что все пострадавшие являются жителями микрорайона Ново-Ленино. Все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник».
Как сообщает «РИА Новости», со ссылкой на источник в правоохранительных органах, косметический продукт «Боярышник», который употребляли пострадавшие иркутяне, с высокой долей вероятности является контрафактным.
«Сотрудники правоохранительных органов и Управления Роспотребнадзора по фактам отравления жителей Иркутска спиртосодержащим продуктом провели рейды по торговым точкам микрорайона Ново-Ленино, откуда доставлены все пострадавшие. По предварительным данным, косметическое средство «Боярышник», которое стало причиной отравления, содержит метанол и является контрафактным», - приводит агентство слова собеседника.
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