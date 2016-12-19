На Украине предложили переименовать поселок Новгородское в Нью-Йорк

С таким предложением выступили депутаты Верховной Рады Виктор Кривенко и Павел Кишкарь
На Украине депутаты предложили переименовать донецкий поселок Новгородское в Нью-Йорк.
Документ с данной инициативой был выложен на сайте Верховной Рады.
Народные избранники Виктор Кривенко и Павел Кишкарь считают, что такое переименование будет соответствовать закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».
При этом они собираются выслушать мнение жителей поселка.
«Необходимо поддержать мнение населения поселка городского типа Новгородское, ведь воля граждан, должна быть превыше всего», – цитирует депутатов «Интерфакс».