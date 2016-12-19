Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

На Украине предложили переименовать поселок Новгородское в Нью-Йорк

С таким предложением выступили депутаты Верховной Рады Виктор Кривенко и Павел Кишкарь

На Украине депутаты предложили переименовать донецкий поселок Новгородское в Нью-Йорк.

Документ с данной инициативой был выложен на сайте Верховной Рады.

Народные избранники Виктор Кривенко и Павел Кишкарь считают, что такое переименование будет соответствовать закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

При этом они собираются выслушать мнение жителей поселка.

«Необходимо поддержать мнение населения поселка городского типа Новгородское, ведь воля граждан, должна быть превыше всего», – цитирует депутатов «Интерфакс».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

На Украине предложили переименовать поселок Новгородское в Нью-Йорк

С таким предложением выступили депутаты Верховной Рады Виктор Кривенко и Павел Кишкарь

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке