Трамп отреагировал на требования к выборщикам голосовать против него

Дональд Трамп отреагировал на многочисленные призывы к выборщикам от Республиканской партии голосовать против него. Избранный президент США написал на своей странице в Twitter, что «если бы мои многочисленные сторонники действовали и выступали с угрозами так же, как те, кто проиграл выборы, их бы презирали и жутко обзывали».

If my many supporters acted and threatened people like those who lost the election are doing, they would be scorned & called terrible names! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 декабря 2016 г.

Напомним, что коллегия выборщиков из 538 человек в понедельник, 19 декабря, должна официально утвердить результаты президентских выборов в США. Чтобы победа Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса на выборах стала официально признанной, они должны заручиться поддержкой 270 выборщиков. По результатам выборов, прошедших 8 ноября, Трамп и Пенс набрали 306 из 270 необходимых голосов.

Как пишет агентство Associated Press, в последнее время, на выборщиков от Республиканской партии «обрушилась лавина писем и телефонных звонков» с призывами проголосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, потерпевшую поражение на президентских выборах.

Трампа обвиняют в том, что он одержал победу на выборах якобы благодаря «российскому вмешательству» в выборный процесс посредством хакерских атак на сайты американских институтов. Отметим, что до сих пор не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих информацию о «российском следе».

По мнению наблюдателей, развернутая против избранного президента США кампания может повлиять на исход голосования выборщиков.

Согласно конституции Соединенных Штатов, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены конгрессом. Если никто из кандидатов на коллегии выборщиков не наберет 270 голосов, президент страны избирается палатой представителей конгресса.

Завершающим этапом президентских выборов должна стать инаугурация главы государства, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.