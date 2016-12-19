Радиоактивный автомобиль из Японии обнаружен в порту Владивостока

В порту Владивостока сотрудники таможенной службы обнаружили автомобиль Toyota Prius Hybrid с повышенным уровнем ионизирующего излучения. По данным пресс-службы Владивостокской таможни, транспортное средство было привезено из Японии.

«При размещении в зону таможенного контроля в пункте пропуска морской порт Владивосток должностными лицами Владивостокской таможни была выявлена легковая автомашина Toyota Prius Hybrid 2010 года выпуска с повышенным уровнем ионизирующего излучения, прибывшая на теплоходе из Японии», - приводит ТАСС сообщение Владивостокской таможни.

В пресс-службе отметили, что «информация об объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт морского порта».

Как показал радиационный контроль, причиной повышенного уровня радиации транспортного средства является наличие бета-активных частиц. По решению таможни ввоз автомобиля в РФ был запрещен, машину вернули на борт судна и отправили обратно в Японию.