Пять тонн красной икры изъял из оборота Россельхознадзор

Изъятая продукция уже не сможет попасть в свободный оборот
Сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области изъяли из оборота пять тонн икры лосося.
«По результатам исследований, проведенных сахалинской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора, выявлено три случая несоответствия соленой икры горбуши сахалинских производителей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза»,— приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
По данным агентства, в партии соленой икры горбуши (2,5 тонны), которую сдали в лабораторию производителем из Анивского района, были найдены сульфитредуцирующие клостридии (спорообразующие палочки, которые могут обнаруживаться в организме человека и животных).
Также сообщается, что инспекторы сахалинского отдела территориального управления Россельхознадзора нашли в пробах партий соленой икры горбуши в 2,4 тонны и 160 килограммов производителей из Южно-Сахалинска и Долинского района бактерии группы кишечной палочки.
В пресс-службе ведомства отметили, что «в партии из Долинского района обнаружено еще и 46-кратное превышение уровня бактериальной обсемененности», которое свидетельствует о несоблюдении ветеринарно-санитарных норм в процессе производства, хранения и транспортировки продукции.
Как уточнили в Россельхознадзоре, эта продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.
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