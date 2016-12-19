Участок «желтой ветки» метро в Москве закрыли до 28 декабря

Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро закрылся на 10 дней.

Поезда на участке «Парк Победы» — «Деловой центр» не будут ходить с 19 до 28 декабря.

Для пассажиров закрыты входы и выходы станций «Делового центра» и «Парка Победы» Калининско-Солнцевской линии, а также переход между «Деловым центром» и «Выставочной». «Парк Победы» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Как сообщает портал мэра Москвы, в течение десяти дней специалисты подключат технологическое оборудование и проведут обкатку путей. Это необходимо для ввода в эксплуатацию участка «желтой ветки» от «Парк Победы» до «Раменок».

Пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть до Нового года.