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Участок «желтой ветки» метро в Москве закрыли до 28 декабря

Это связано с работами по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии

Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро закрылся на 10 дней.

Поезда на участке «Парк Победы» — «Деловой центр» не будут ходить с 19 до 28 декабря. 

Для пассажиров закрыты входы и выходы станций «Делового центра» и «Парка Победы» Калининско-Солнцевской линии, а также переход между «Деловым центром» и «Выставочной». «Парк Победы» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Как сообщает портал мэра Москвы, в течение десяти дней специалисты подключат технологическое оборудование и проведут обкатку путей. Это необходимо для ввода в эксплуатацию участка «желтой ветки» от «Парк Победы» до «Раменок».

Пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть до Нового года.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Участок «желтой ветки» метро в Москве закрыли до 28 декабря

Это связано с работами по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии

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