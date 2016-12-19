Забайкальские власти просят обеспечить безопасность на границе с КНР

В УМВД по Забайкальскому краю и Сибирское таможенное управление обратилось правительство Забайкалья, которое просит принять меры по стабилизации обстановки и предупреждению возникновения внештатных ситуаций перед Новым годом на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск».

«В частности, среди первоочередных мер – увеличение количества должностных лиц на пункте пропуска для обеспечения равномерного приема на нем грузовых транспортных средств в период повышенного грузооборота до конца 2016 года, а также размещение на подъезде к МАПП «Забайкальск» мобильного поста дорожной полиции в целях декриминализации обстановки», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы регионального губернатора.

Как сообщают в правительстве Забайкальского края, за последнее время кратно возросло количество следующих через МАПП «Забайкальск» грузовых автомобилей, значительная часть которых принадлежит компаниям из других российских субъектов. По мнению забайкальских властей, это связано с переориентацией части российских компаний с рынков стран Евросоюза на приобретение продукции китайских производителей.

Региональное правительство отметило, что «согласно анализу прошлых лет, а также информации китайских пограничных властей в преддверии празднования Нового года ожидается дальнейшее увеличение грузовых машин в связи с вывозом из КНР праздничной продукции».