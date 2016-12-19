Улицы Богаевского и Скребицкого появятся в российской столице

Названия улиц были предложены местными жителями и префектурой ТиНАО
Некоторые улицы российской столицы назовут в честь художников Серебряного века и советских писателей, которые создали рассказы о природе.
На официальном сайте мэрии Москвы сообщается, что улица, названная в честь художника-пейзажиста Архипа Куинджи, появится в 2017 году в поселении Краснопахорском Троицкого административного округа. Кроме того, по данным московского руководства, на территории Краснопахорского появятся улицы художников Богаевского и Маковского.
Отметим, что все названия были предложены местными жителями и префектурой ТиНАО. Их одобрила Городская межведомственная комиссия по наименованиям.
Улицы, которые будут носить имена советских писателей, создававших рассказы и повести о природе, появятся в Троицке. Улица Николая Сладкова увековечит память об авторе более 60 книг о природе и соведущем Виталия Бианки в радиопередаче «Вести из леса». Улица Георгия Скребицкого будет названа в честь автора детских рассказов о защите окружающей среды и животных. Еще одну улицу назовут в честь исследователя, путешественника и прозаика Бориса Житкова.
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