Улицы Богаевского и Скребицкого появятся в российской столице

Некоторые улицы российской столицы назовут в честь художников Серебряного века и советских писателей, которые создали рассказы о природе.

На официальном сайте мэрии Москвы сообщается, что улица, названная в честь художника-пейзажиста Архипа Куинджи, появится в 2017 году в поселении Краснопахорском Троицкого административного округа. Кроме того, по данным московского руководства, на территории Краснопахорского появятся улицы художников Богаевского и Маковского.

Отметим, что все названия были предложены местными жителями и префектурой ТиНАО. Их одобрила Городская межведомственная комиссия по наименованиям.

Улицы, которые будут носить имена советских писателей, создававших рассказы и повести о природе, появятся в Троицке. Улица Николая Сладкова увековечит память об авторе более 60 книг о природе и соведущем Виталия Бианки в радиопередаче «Вести из леса». Улица Георгия Скребицкого будет названа в честь автора детских рассказов о защите окружающей среды и животных. Еще одну улицу назовут в честь исследователя, путешественника и прозаика Бориса Житкова.