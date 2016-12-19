Два самолета совершили аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Две аварийные посадки самолетов произошли с разницей в несколько часов на Сахалине.

Один из них — корейский авиалайнер, уже вылетевший в Южную Корею, вынужден был вернуться из-за неполадок с двигателем.

Второй самолет, принадлежащий российской авиакомпании, вылетел в Благовещенск, но вернулся из-за поступившего сигнала о том, что двери остались незакрытыми, передает «Федеральное агентство новостей».

На борту российского лайнера, по некоторым данным, находились 40 пассажиров и экипаж.

Сейчас в аэропорту Южно-Сахалинска работают следователи.