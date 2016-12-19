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Два самолета совершили аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Российский и южнокорейский лайнеры экстренно вернулись в аэропорт

Две аварийные посадки самолетов произошли с разницей в несколько часов на Сахалине.

Один из них — корейский авиалайнер, уже вылетевший в Южную Корею, вынужден был вернуться из-за неполадок с двигателем.

Второй самолет, принадлежащий российской авиакомпании, вылетел в Благовещенск, но вернулся из-за поступившего сигнала о том, что двери остались незакрытыми, передает «Федеральное агентство новостей»

На борту российского лайнера, по некоторым данным, находились 40 пассажиров и экипаж.

Сейчас в аэропорту Южно-Сахалинска работают следователи.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Два самолета совершили аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Российский и южнокорейский лайнеры экстренно вернулись в аэропорт

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