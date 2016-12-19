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Выставка 100-летних фотографий с «Титаника» открылась в Барнауле

Экспонаты развенчивают некоторые мифы, созданные кинематографистами

Фотовыставка «Титаник». 100 лет истории» открылась в эти выходные в Барнауле. Она посвящена одному из самых трагичных событий прошлого века.

На выставке в основном представлены фото, собранные из частных коллекций, и снимки путешествий к затонувшему судну, рассказывающие всю историю «Титаника» — от начала его строительства до того, как началось изучение его обломков.

Организаторы выставки особое внимание уделяют сравнению персонажей из знаменитой картины Джеймса Кэмерона с их прототипами.

В частности, история любви главных героев Джона и Розы подтверждена документально. Однако их классовое неравенство — выдумка. Роза была сестрой кочегара и плыла с Джоном в одном классе, рассказала ресурсу altapress.ru Алена Попова, научный сотрудник музея «Город», где открылась фотовыставка.

Экспозиция будет работать до 29 января.

Напомним, «Титаник» затонул в Атлантическом океане в ночь на 15 апреля в 1912 году. Погибло около 1,5 тыс. человек.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Выставка 100-летних фотографий с «Титаника» открылась в Барнауле

Экспонаты развенчивают некоторые мифы, созданные кинематографистами

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