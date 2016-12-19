Занятия во всех школах Тюмени отменили

В школах Тюмени сегодня отменены занятия.



Актированный день объявлен не только в отношении начальной школы, но и старших классов.



Как сообщает ресурс megatyumen.ru, администрация города приняла такое решение из-за сильнейших морозов, которые пришли в регион.



Вплоть до выходных среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов.

Заметно похолодало в Тюмени уже в эти выходные. Столбик термометра опускался ночью до минус 34 градусов.



В ближайшие дни синоптики предупреждают о том, что ночью будет до минус 43 градусов, а днем — до минус 37.