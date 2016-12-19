Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Занятия во всех школах Тюмени отменили

Причиной стали аномальные морозы

В школах Тюмени сегодня отменены занятия.

Актированный день объявлен не только в отношении начальной школы, но и старших классов.

Как сообщает ресурс megatyumen.ru, администрация города приняла такое решение из-за сильнейших морозов, которые пришли в регион.

Вплоть до выходных среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов.

Заметно похолодало в Тюмени уже в эти выходные. Столбик термометра опускался ночью до минус 34 градусов.

В ближайшие дни синоптики предупреждают о том, что ночью будет до минус 43 градусов, а днем — до минус 37.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Занятия во всех школах Тюмени отменили

Причиной стали аномальные морозы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке