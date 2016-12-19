При взрыве печи на металлургическом заводе Урала погиб один рабочий

При взрыве плавильной печи на металлургическом предприятии в Челябинской области погиб один человек. ЧП произошло утром 19 декабря в листопрокатном цеху Ашинского завода.

На заводе рванула плавильная печь. Взрывной волной зацепило двоих металлургов. Один погиб на месте. Второй с тяжелыми травмами госпитализирован. В момент взрыва металлурги находились на смотровой площадке.

По предварительным данным, причиной взрыва стал сбой охлаждающей системы.



Как передает сайт «Комсомольской правды», прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил организовать проверку по факту ЧП на металлургическом заводе в городе Аша.