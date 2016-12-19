Киссинджер выразил надежду, что США совершает кибератаки на Россию

Экс-глава Госдепартамента США Генри Киссинджер заявил, что Россия якобы «несомненно осуществляет взлом американских компьютерных систем». При этом в интервью CBS News он также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты будут атаковать российские киберсистемы.

«Я не сомневаюсь, что русские взламывают нас. И я надеюсь, что мы совершаем некоторые атаки там», — заявил он журналистам телеканала.

Киссинджер при этом отметил, что, «скорее всего, каждая разведывательная служба проводит хакерские атаки на территории других стран», передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в США, не предъявив при этом никаких доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков называл обвинения Вашингтона абсолютно голословными. Сам Путин неоднократно заявлял, что выборы являются сугубо внутренним делом каждой страны.