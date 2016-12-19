Шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии после аварии Ил-18

Состояние шести человек, пострадавших при аварийной посадке самолета Ил-18 в Якутии, оценивается как крайне тяжелое. Об этом заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения России Олег Салагай.

«В связи с аварией самолета Ил-18 в Республике Саха в Центральную районную больницу города Тикси доставлено 34 человека. Состояние шести из них оценивается как крайне тяжелое, 28 — как тяжелое», — сообщил он.

Салагай добавил, что Тикси направлены десять медиков из Якутска — два реаниматолога, два хирурга, два нейрохирурга, два травматолога и два фельдшера.

Кроме того, в больницы направлены препараты крови. При этом, по его словам, все необходимые для оказания помощи лекарственные средства имеются.

«Специалисты гражданского здравоохранения активно взаимодействуют с военными медиками», — сказал он.

Ил-18 совершил аварийную посадку в 4.45 мск в 30 км от аэродрома Тикси — поселка на севере Якутии. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. По данным Министерства обороны, на борту воздушного судна находились 32 пассажира и 7 членов экипажа.

В настоящий момент на месте происшествия работает поисково-спасательная служба Минобороны. Обстоятельства инцидента выясняются.