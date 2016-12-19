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Леопард напал на зрителей в цирке под Красноярском

Пострадавшая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии

Женщина госпитализирована после нападения леопарда в цирке шапито в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Инцидент произошел в городе Боготол на одном из представлений. Женщина получила травмы руки при нападении леопарда, когда попыталась защитить шестилетнего ребенка. Очевидцы сообщают, что животное в какой-то момент перестало реагировать на команды дрессировщиков и вырвалось в зрительный зал.

Пострадавшая была госпитализирована в местную больницу. Ее состояние медики оценивают как среднетяжелое, ей наложили несколько швов на руке, сообщает «Свободная пресса».

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Как пишут очевидцы в соцсетях, в цирке не было никаких ограждений и даже сетки, которую обычно натягивают во время номеров с хищниками. Life.ru отмечает, в приемный покой доставили двух артистов цирка с ранами кистей и плеча.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Леопард напал на зрителей в цирке под Красноярском

Пострадавшая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии

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