Леопард напал на зрителей в цирке под Красноярском

Женщина госпитализирована после нападения леопарда в цирке шапито в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Инцидент произошел в городе Боготол на одном из представлений. Женщина получила травмы руки при нападении леопарда, когда попыталась защитить шестилетнего ребенка. Очевидцы сообщают, что животное в какой-то момент перестало реагировать на команды дрессировщиков и вырвалось в зрительный зал.

Пострадавшая была госпитализирована в местную больницу. Ее состояние медики оценивают как среднетяжелое, ей наложили несколько швов на руке, сообщает «Свободная пресса».

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Как пишут очевидцы в соцсетях, в цирке не было никаких ограждений и даже сетки, которую обычно натягивают во время номеров с хищниками. Life.ru отмечает, в приемный покой доставили двух артистов цирка с ранами кистей и плеча.

