Вкладчики четырех рухнувших банков получат около 7,6 млрд рублей

Общий размер ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по четырем банкам, лишившимся лицензии с 19 декабря 2016 года, может превысить 7,6 млрд рублей, подсчитали для «Известий» в рейтинговом агентстве RAEX («Эксперт РА»).

Выплата страхового возмещения вкладчикам начнется не позднее чем через две недели после наступления страхового случая, сообщили в АСВ.

Вкладчики Идея Банка могут получить 4,3 млрд рублей страховки, это самый большой показатель среди всех четырех кредитных организаций. Граждане, хранившие сбережения в Форус Банке могут претендовать на выплаты в объеме 1,6 млрд рублей, вкладчики банка «Миръ» — примерно на 1 млрд рублей, а вкладчики Вологдабанка — всего на 790 млн рублей.

Все четыре банка находились за пределами топ-200 по величине активов.