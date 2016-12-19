Причиной аварии Ил-18 в Якутии мог стать сильный боковой ветер

Причиной жесткой посадки самолета Ил-18 в Якутии мог стать сильный боковой ветер с порывами. Об этом сообщили в правительстве региона.

По последним данным, 23 человека пострадали в результате жесткой посадки Ил-18, передает «Русская планета». Состояние 16 из них оценивается как тяжелое. В центральной районной больнице подготовлено 40 койко-мест.



Погода, по прогнозам синоптиков, в течение ближайших 2–3 дней будет только ухудшаться. «Поэтому по поручению первого заместителя председателя правительства многопрофильная бригада медиков с оборудованием из Якутска будет доставлена на самолете в поселок Усть-Куйга, затем на вертолетах — до Тикси», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Ранее сообщалось, что в качестве основных причин происшествия рассматриваются технические неисправности авиалайнера и сложные погодные условия.

На борту самолета находились 32 пассажира и семь членов экипажа. По предварительной информации, погибших нет.



По факту жесткой посадки воздушного судна Ил-18 в Булунском районе первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников созвал правительственную комиссию, по решению которой подготовлена логистика доставки пострадавших в медицинские учреждения города Якутска.

Напомним, инцидент с аварийной посадкой самолета Ил-18 в Тикси произошел утром в понедельник. Люди, получившие тяжелые травмы в результате жесткой посадки, были эвакуированы вертолетами поисково-спасательной службы в больницы Тикси.

