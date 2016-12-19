Мужчину ранили ножом в московском метро

Неизвестный ранил ножом в живот пассажира Московского метрополитена.

Инцидент произошел на станции «Краснопресненская», сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«В 07.02 в вагоне поезда на станции метро «Краснопресненская» неизвестный неустановленным предметом нанес удар в живот пострадавшему», — сообщили в полиции.

Пострадавший был госпитализирован с ранением брюшной полости. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».