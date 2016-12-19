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Понедельник,
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Мужчину ранили ножом в московском метро

Пострадавший был доставлен в больницу

Неизвестный ранил ножом в живот пассажира Московского метрополитена.

Инцидент произошел на станции «Краснопресненская», сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«В 07.02 в вагоне поезда на станции метро «Краснопресненская» неизвестный неустановленным предметом нанес удар в живот пострадавшему», — сообщили в полиции.

Пострадавший был госпитализирован с ранением брюшной полости. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Мужчину ранили ножом в московском метро

Пострадавший был доставлен в больницу

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