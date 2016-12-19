Из-за гололеда под Краснодаром столкнулись 13 автомобилей

Из-за гололеда на въезде в Краснодар столкнулись 13 автомобилей. Массовое ДТП произошло вечером 18 декабря на Елизаветинском мосту.

В отношении дорожной организации, которая обслуживает данный участок, возбуждено административное дело.

Массовым столкновениям автомашин также способствовали погодные условия. В минувшие выходные в Краснодарском крае шел мокрый снег с дождем, а затем резко похолодало. Сообщается, что пострадавших в ДТП нет.



Движение по мосту было перекрыто, передает ОТР.

