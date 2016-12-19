Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Из-за гололеда под Краснодаром столкнулись 13 автомобилей

В отношении дорожной организации возбуждено административное дело

Из-за гололеда на въезде в Краснодар столкнулись 13 автомобилей. Массовое ДТП произошло вечером 18 декабря на Елизаветинском мосту.

В отношении дорожной организации, которая обслуживает данный участок, возбуждено административное дело.

Массовым столкновениям автомашин также способствовали погодные условия. В минувшие выходные в Краснодарском крае шел мокрый снег с дождем, а затем резко похолодало. Сообщается, что пострадавших в ДТП нет.

Движение по мосту было перекрыто, передает ОТР.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Из-за гололеда под Краснодаром столкнулись 13 автомобилей

В отношении дорожной организации возбуждено административное дело

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке