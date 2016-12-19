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Роскомнадзор опроверг отработку на Linkedin методов блокировки

Глава ведомства назвал сообщения конспирологической теорией

Роскомнадзор не отрабатывает на Linkedin методы блокировки социальных сетей, заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Существует конспирологическая теория, что Linkedin — первая ласточка, на которой Роскомнадзор апробирует свои методы, а потом возьмется уже за серьезные социальные сети. На самом деле причина была другая. Мы обратили внимание на то, что именно из социальной сети Linkedin было наибольшее количество утечек личных данных», — сказал он в интервью программе «Поздняков», которая в понедельник выйдет на телеканале НТВ. Выдержки из интервью публикует сайт НТВ.Ru.

Он отметил, что достаточно громкая история случилась в 2012 году, когда более 170 тыс. аккаунтов оказались в открытом доступе с контактами пользователей и адресами их электронных почт.

Жаров добавил, что в настоящий момент представители компании должны определиться с тем, как они будут соблюдать условия российского закона «О локализации данных». По его словам, «вероятнее всего, это произойдет, когда завершится процедура ее продажи».

Напомним, в середине ноября Роскомнадзор внес американскую соцсеть для установления деловых связей в реестр нарушителей закона о персональных данных и потребовал от провайдеров заблокировать ее в России.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Роскомнадзор опроверг отработку на Linkedin методов блокировки

Глава ведомства назвал сообщения конспирологической теорией

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