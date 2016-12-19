Роскомнадзор опроверг отработку на Linkedin методов блокировки

Роскомнадзор не отрабатывает на Linkedin методы блокировки социальных сетей, заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Существует конспирологическая теория, что Linkedin — первая ласточка, на которой Роскомнадзор апробирует свои методы, а потом возьмется уже за серьезные социальные сети. На самом деле причина была другая. Мы обратили внимание на то, что именно из социальной сети Linkedin было наибольшее количество утечек личных данных», — сказал он в интервью программе «Поздняков», которая в понедельник выйдет на телеканале НТВ. Выдержки из интервью публикует сайт НТВ.Ru.

Он отметил, что достаточно громкая история случилась в 2012 году, когда более 170 тыс. аккаунтов оказались в открытом доступе с контактами пользователей и адресами их электронных почт.



Жаров добавил, что в настоящий момент представители компании должны определиться с тем, как они будут соблюдать условия российского закона «О локализации данных». По его словам, «вероятнее всего, это произойдет, когда завершится процедура ее продажи».

Напомним, в середине ноября Роскомнадзор внес американскую соцсеть для установления деловых связей в реестр нарушителей закона о персональных данных и потребовал от провайдеров заблокировать ее в России.