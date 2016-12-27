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Инопланетяне, драконы и разноцветные танки

«Известия» выбрали самые интересные отечественные кинопроекты 2017 года

Фото: WDSSPR

«Рай»

Режиссер: Андрей Кончаловский, в ролях: Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс

Прокат: с 19 января

Новая работа мэтра отечественного кинематографа — лаконичная и пронзительная история русской эмигрантки Ольги, вступившей в ряды французского Сопротивления и окончившей свои дни в газовой камере фашистского концлагеря. За «Рай» Кончаловский получил Серебряного льва на Венецианском кинофестивале, а недавно картина вошла в шорт-лист премии «Оскар». Кончаловский продолжает экспериментировать с жанрами и форматом и исследовать темные стороны человеческой души. Фильм снят в копродукции с Германией.

«Невеста»

Фото: Каропрокат


Режиссер: Святослав Подгаевский, в ролях: Вячеслав Чепурченко, Виктория Агалакова

В прокате: с 19 января

Новый русский хоррор от создателей картины «Пиковая дама: Черный обряд». На этот раз основой сюжета стала странная, но реально существовавшая традиция фотосессий с умершими родственниками. Фильм обещает быть жутко страшным и очень стильным.

«Притяжение»

Фото: WDSSPR


Режиссер: Федор Бондарчук, в ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Ирина Старшенбаум

Прокат: с 26 января

Фантастическая лента о том, как инопланетяне захватили Землю, почему-то решив начать ее завоевание с московского района Чертаново. Новый фильм Федора Бондарчука обещает невиданный размах, навороченные спецэффекты и лихо закрученный сюжет. Правда, после просмотра трейлера создается ощущение, что мы все это уже где-то видели, но пропустить один из самых амбициозных проектов отечественного кинематографа никак нельзя.

 «Защитники»

Фото: Каропрокат


Режиссер: Сарик Андреасян, в ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак

В прокате: с 23 февраля

Супергеройское фэнтази по-русски, наш ответ заморским «Мстителям» и прочим «Отрядам самоубийц». Четверо созданных в секретных советских бункерах героев из разных советских республик вновь выходят из тени, чтобы защищать Родину от врагов. На сегодня трейлер собрал более 3 млн просмотров и имеет шанс стать одним из самых успешных проектов 2017 года.

«Время первых»

Фото: Bazelevs Distribution


Режиссер: Дмитрий Киселев, в ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский

В прокате: с 12 апреля

Космический «долгострой» от продюсерской компании Тимура Бекмамбетова – очередная сага о советских героях. Картина должна была выйти в начале этого года, а начинал ее снимать режиссер Юрий Быков. Однако Бекмамбетов заменил его на Дмитрия Киселева и сроки выхода в прокат сильно сдвинулись.

Фильм рассказывает о космонавтах Алексее Леонове и Павле Беляеве. Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Однако, за газетными статьями осталась правда о том, каким суровым испытанием этот подвиг обернулся для самого Леонова. Стильные постеры и присутствие двух ведущих российских актеров обещают красивое и захватывающее противостояние: человеческое упорство против равнодушной пустоты космоса.

«Путешествие в Китай: Тайна Железной маски»

Фото: Кинокомпания СТВ

Режиссер: Олег Степченко, в ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценнегер, Джеки Чан, Юрий Колокольников

Продолжение первой части «Вия» — фантазийного переложения одноименной повести Николая Гоголя — один из самых интригующих (и дорогостоящих) проектов грядущего года. Фильм стал одним из самых кассовых за всю историю российского проката, и его создатели решили сделать международный проект с участием голливудских звезд и копродукции с Китаем. Вместо Вия в новом фильме будет фигурировать Дракон, а качество графики обещает затмить самые дорогостоящие голливудские блокбастеры.

«Проект Gemini»

Фото: youtube.com/Фильм Про

Режиссер: Вячеслав Лисневский, в ролях: Егор Корешков, Катерина Шпица, Алена Константинова

Амбициозный и любопытный проект молодого режиссера Вячеслава Лисневского  — вольная фантазия на тему покорения Марса. На Земле ресурсы подошли к концу, и человечество отправило первых разведчиков осваивать другие планеты. Правда, те оказались обитаемы, и гостям там не очень рады. Создатели обещают невероятной красоты натурные съемки и вирутальные пейзажи, а также сильную драматическую линию.

«Последний богатырь»

Фото: filmpro.ru

Режиссер: Дмитрий Дьяченко, в ролях: Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко, Виктор Хориняк

В прокате: с 19 октября

Совместная копродукция компании Yellow, Black and White и российского отделения студии «Дисней». Семейная комедия, где герои старых русских сказок предстают в новых образах, обещает добрый детский фильм, каких очень не хватает российскому кино. Ну и конечно стоит посмотреть на Константина Лавроненко в роли Кощея – грим у актеру такой, что его невозможно узнать.

 «Невский пятачок»

Фото: youtube.com/Алексей Ершов

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Режиссер: Дмитрий Тюрин, в ролях: Павел Прилучный, Игорь Скляр, Семен Трескунов

Необычная военная драма с элементами фантастики: современный молодой предприниматель попадает в разгар битвы на Невском пятачке. Увидев мужество защитников Ленинграда, он корректирует свое отношение к родной истории. Интересно, что авторы проекта выбрали необычный способ подчеркнуть нереальность происходящего: все советское — танки, шинели, винтовки — кирпично-красного цвета, а все немецкое — синего.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Инопланетяне, драконы и разноцветные танки

Инопланетяне, драконы и разноцветные танки«Известия» выбрали самые интересные отечественные кинопроекты 2017 года

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