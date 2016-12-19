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ФСБ задержала двух объявленных в розыск украинцев на границе с Крымом

Одного из них разыскивали за двойное убийство, второго — за угон автомобия

Двух украинцев, находящихся в розыске, задержали при пересечении государственной границы на севере Крыма.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ России.

На пропускном пункте «Джанкой» был задержан 30-летний гражданин Украины, который числится в федеральном розыске за двойное убийство.

Второй украинец был остановлен на пункте пропуска «Армянск». 29-летний мужчина был осужден за кражу и угон автомобиля условно, но самовольно покинул место жительства. Теперь ему грозит реальное тюремное заключение.

Оба украинца были переданы офицерам полиции.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

ФСБ задержала двух объявленных в розыск украинцев на границе с Крымом

Одного из них разыскивали за двойное убийство, второго — за угон автомобия

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