ФСБ задержала двух объявленных в розыск украинцев на границе с Крымом

Двух украинцев, находящихся в розыске, задержали при пересечении государственной границы на севере Крыма.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ России.



На пропускном пункте «Джанкой» был задержан 30-летний гражданин Украины, который числится в федеральном розыске за двойное убийство.

Второй украинец был остановлен на пункте пропуска «Армянск». 29-летний мужчина был осужден за кражу и угон автомобиля условно, но самовольно покинул место жительства. Теперь ему грозит реальное тюремное заключение.

Оба украинца были переданы офицерам полиции.