«Ростов» предлагает Джанаеву остаться в команде

ФК «Ростов» сделал очередное предложение о продлении контракта голкиперу Сослану Джанаеву. Действующий договор 29-летнего вратаря истекает летом 2017 года, и руководство донского клуба заинтересовано в скорейшей пролонгации соглашения. В противном случае уже через полгода Джанаев может покинуть «Ростов» на правах свободного агента.

По информации «Известий», ростовчане сделали уже третье предложение о продлении контракта Сослану Джанаеву, пересмотрев финансовые условия сделки в лучшую сторону.

— Главная задача «Ростова» в зимний трансферный период — сохранить в своем составе лидеров команды, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — В частности, руководство клуба рассчитывает продлить сотрудничество с основным вратарем Сосланом Джанаевым. Голкипер уже дважды отвергал предложения клуба по новому контракту — его не устраивали финансовые условия сделки. Ростовчане сделали футболисту новое предложение, существенно повысив его ежегодный оклад, а также пересмотрев в лучшую сторону бонусную часть договора. Сейчас стороны находятся в стадии переговоров.



В «Ростове» ценят стабильную и уверенную игру Сослана Джанаева и намерены приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить лидера в команде. Недавно голкипер дебютировал в сборной России, а в последнее время его фамилия стала всё чаще фигурировать в прессе — Джанаева активно «сватают» в питерский «Зенит» на смену нестабильно выступающему Юрию Лодыгину.

— Контрактное предложение предусматривает увеличение зарплаты Сослана на треть — с €1,2 млн до €1,6 млн в год, — продолжил источник «Известий». — Однако голкипер не спешит принимать предложение — через полгода он станет свободным агентом, а значит, и одним из самых лакомых кусков трансферного рынка. Это позволит Джанаеву не только требовать у потенциального работодателя высокооплачиваемый контракт, но еще и солидные подъемные.

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что у голкипера «Ростова» уже сегодня могут иметься предложения из других клубов.

— Не берусь утверждать, но если до сих пор Джанаев не продлил свое соглашение с дончанами, а до конца контракта у него остается всего шесть месяцев, то это не просто так, — поделился своим мнением с «Известиями» Руслан Нигматуллин. — Если в команде всё хорошо, здоровый микроклимат, почему он до сих пор не продлил свое соглашение? На ум приходит только одно — у Джанаева уже есть выгодное предложение от солидного сильного клуба. Предполагаю, что это «Зенит». Ни для кого не секрет, что у питерской команды огромные проблемы с вратарской позицией, а Джанаев вполне мог бы их решить.

Сослан Джанаев является воспитанником армейской футбольной школы, однако не провел за основу ЦСКА ни одного матча. В 2008 году транзитом через «КамАЗ» голкипер перебрался в столичный «Спартак». Его карьера в составе красно-белых запомнилась любителям футбола обилием результативных ошибок, которые во многом лишили «народную команду» шансов на чемпионство в сезоне-2008/09. После этого голкипер был отдан в двухгодичную аренду в грозненский «Терек», а позже — во владикавказскую «Аланию».

В составе «Ростова» футболист появился летом 2014 года, подписав с клубом трехлетний контракт. Всего за дончан он провел 54 матча в различных турнирах, пропустив в них 48 голов. В 26 играх оставлял свои ворота на замке. В 2016 году Сослан Джанаев был удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, а также по итогам сезона-2015/16 попал в список 33 лучших футболистов чемпионата России, выиграв с «Ростовом» серебряные медали РФПЛ.



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