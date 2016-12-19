Роскомнадзор сообщил о блокировке всех сайтов и сообществ о суицидах

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в России заблокированы все открытые сайты и сообщества, посвященные самоубийствам.

Он отметил, что ведомство совместно с Роспотребнадзором и соцсетью «ВКонтакте» делает всё возможное, чтобы «защитить детей от этого зла».

«Нами на сегодняшний день заблокировано более 10 тыс. сообществ и сайтов, которые эту информацию [о суицидах] распространяют. С 2012 года нами такая работа проводилась, и на сегодняшний день можно точно сказать, что открытых сообществ и сайтов не существует», — сказал Жаров в эфире телеканала НТВ.

По его словам, однако остается проблема закрытых сообществ, в которые очень непросто проникнуть.

«Они действуют по принципу тоталитарных закрытых сект, когда подростка-ребенка провоцируют на определенные действия, он проходит определенные шаги, все глубже и глубже погружается в эту идеологию и страшную достаточно игру в самоубийство», — пояснил глава Роскомнадзора.