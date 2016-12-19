Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Режиссер Владимир Наумов опроверг информацию о своей госпитализации

Ранее о том, что народный артист СССР попал в НИИ Склифосовского, сообщили некоторые СМИ

Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов опроверг информацию о своей госпитализации, ранее появившуюся в СМИ.

«Я был у врача, у меня ушиб ноги, но мы уже едем домой», — цитирует ТАСС Наумова.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщил о госпитализации Владимира Наумова в НИИ Склифосовского. 

Владимиру Наумову 89 лет. Он — член правления киноконцерна «Мосфильм», первый президент Национальной академии кинематографических наук и искусств, член Европейской киноакадемии, секретарь Союза кинематографистов России.

Наумов снял 18 картин, среди которых «Тегеран-43», «Скверный анекдот», «Тревожная молодость», «Мир входящему», «Бег» и др.

Кинокартина «Бег» по мотивам произведений Михаила Булгакова была в 1971 году номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Режиссер Владимир Наумов опроверг информацию о своей госпитализации

Ранее о том, что народный артист СССР попал в НИИ Склифосовского, сообщили некоторые СМИ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке