Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов опроверг информацию о своей госпитализации, ранее появившуюся в СМИ.

«Я был у врача, у меня ушиб ноги, но мы уже едем домой», — цитирует ТАСС Наумова.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщил о госпитализации Владимира Наумова в НИИ Склифосовского.



Владимиру Наумову 89 лет. Он — член правления киноконцерна «Мосфильм», первый президент Национальной академии кинематографических наук и искусств, член Европейской киноакадемии, секретарь Союза кинематографистов России.

Наумов снял 18 картин, среди которых «Тегеран-43», «Скверный анекдот», «Тревожная молодость», «Мир входящему», «Бег» и др.



Кинокартина «Бег» по мотивам произведений Михаила Булгакова была в 1971 году номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

