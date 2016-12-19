“ВКонтакте” запускает приложение онлайн трансляций

Соцсеть “ВКонтакте” запускает приложение VK Live, которое позволит пользователям и администраторам сообществ вести видеотрансляции. Ролики будут отображаться либо на страничке (стене) пользователя, либо в сообществе, если трансляцию будет вести администратор. Пока приложение в течение ближайшего времени будет доступно на платформе iOS, позже оно появится в магазине приложений Google Play. Об этом “Известиям” рассказал официальный представитель ВКонтакте Евгений Красников.

— Сервис позволит каждому человеку делиться самыми важными и интересными событиями собственной жизни, — рассказал Красников. — Уверены, что новинка вдохновит многих пользователей "ВКонтакте" на смелые эксперименты и создание новых нестандартные форматов коммуникации.



С помощью VK Live авторы видео смогут зарабатывать. В приложении для зрителей предусмотрена возможность дарить платные подарки. Деньги, потраченные на них, будут распределяться между соцсетью и автором трансляции.

Сервис видеотрансляций на всех платформах в июне этого года запустила соцсеть “Одноклассники”. С его помощью можно вести трансляцию на стену или в сообщество, но в отличие от VK Live, оно не позволяет автору ролика зарабатывать прямо во время трансляций. Тем не менее пресс-секретарь “Одноклассников” Анастасия Жбанова отметила, что если у пользователя много качественного видео, то у него появляется возможность зарабатывать на получившейся записи, которая сформируется после завершения трансляции. Автор ролика в настройках сможет включить рекламу, доход от показа которой будет делиться между ним и соцсетью.

В апреле 2016 года сервис видеотрансляций Live появился у Facebook, но он является частью веб-версии и мобильного приложения соцсети. В отличие от “ВКонтакте” и “Одноклассников”, отдельного приложения для трансляций у них нет. В сервисе трансляций Facebook, много "фишек", например, во время эфира можно накладывать на лицо пользователя различные «живые» фильтры-маски: надеть каску или прибор ночного видения.

– Facebook уже давно занимается промоутированием своего сервиса трансляций и все равно он не пользуется большой популярностью, — говорит основатель сервиса бесплатных объявлений Leboard Андрей Бурин. — Сложно будет и “ВКонтакте” свой сервис популяризировать. Большая проблема заключается в том, что немного пользователей готовы транслировать себя на неограниченный круг людей. Ведь это уже публичное выступление, на которое надо решиться.

Управляющий партнёр фонда Russian Ventures Евгений Гордеев рассказал, что рынок видеотрансляций поделен на три части: рынок трансляции изображения на экране, например, кто-то показывает, как проходит онлайн-игра. Второй большой пласт — это профессиональные трансляции масштабных событий, например, пресс-конференция, и третье - это видео трансляция личной жизни.



— Рынок трансляций личной жизни очень популярен в Китае, например, девушка транслирует свою жизнь, это не эротика, просто быт и у нее появляется пласт поклонников, которые засыпают подарками. И там проходят колоссальные суммы — говорит Гордеев. — Рынка рассказа о том, как мне нечего делать - не будет, например, я иду по Тверской, день хороший и так далее. Человек ничего интересного в таком случае не расскажет.

