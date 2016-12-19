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Компанию «Яшма» подозревают в неуплате 7 млрд рублей налогов

Возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС:/Frank Augstein

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании ОАО «ТПК Яшма» на сумму более 7 млрд рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Руководство ОАО «ТПК Яшма» вело, по версии следствия, в 2011-2012 годах фиктивный документооборот через 24 фирмы-однодневки. Благодаря махинациям компания получала драгоценные металлы через банк без уплаты НДС.

В результате действий высокопоставленных представителей компании бюджет не досчитался свыше 7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ходе обысков, проведенных в офисах компании, были изъяты документы и техника. Следствие занимается установкой лиц, причастных к совершению данного преступления. Принимаются меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, сообщает РЕН ТВ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Компанию «Яшма» подозревают в неуплате 7 млрд рублей налогов

Компанию «Яшма» подозревают в неуплате 7 млрд рублей налоговВозбуждено уголовное дело

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