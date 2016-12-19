Автобусный парк Москвы обновлен на 95%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2010 года автобусный парк «Мосгортранса» обновлен на 95%. За шесть лет было закуплено более 6 тыс. новых машин.

Собянин добавил, что в 2017 году автопарк предприятия пополнится еще почти на 1 тыс. новых машин. В понедельник градоначальник посетил автопарк № 17. Сюда поступили первые автобусы в рамках новой контрактной системы.



«В Москве происходят кардинальные изменения в области наземного пассажирского транспорта. В этом году мы перешли на другие контракты с коммерческими перевозчиками, которые обязуются сегодня работать на новом подвижном составе, отвечающем современным требованиям, по графику, который устанавливает город и по единому тарифу», - отметил Собянин.



Столичный мэр добавил, что новая система позволит заметно сократить расходы на закупку и повысить надежность транспорта, передает «ТВ Центр».



Сообщается, что обновление автопарка «Мосгортранса» началось в 2010 году. Средний возраст автобусов, которые курсируют по Москве, составляет 4,3 года. В 2017 году предприятие планирует закупить 923 новых автобуса, в том числе и 50 туристических для перевозки гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.